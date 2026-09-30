Неустойчивая погода ожидается в Азербайджане в первые дни октября – в регионах пройдут дожди и ливни с грозами, местами возможен град, а температура воздуха понизится на 5–8 градусов, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

С 1 по 5 октября в регионах страны, преимущественно на северо-западе, ожидаются осадки, местами ливневого характера.

В ряде районов Нахчыванской Автономной Республики, Карабахского и Восточно-Зангезурского, Газах-Гянджинского, Балакен-Шекинского, Центрально-Аранского, Губа-Гусарского и Горно-Ширванского регионов прогнозируются ливни, грозы и местами град. В высокогорных районах возможен снегопад.

Из-за ожидаемых осадков прогнозируется повышение уровня воды в реках Большого и Малого Кавказа, а также Лянкяран-Астаринского региона. В этих районах возможны кратковременные паводки и сели.

2–3 октября в ряде районов страны ожидается порывистый западный ветер. На фоне неустойчивой погоды температура воздуха по сравнению с предыдущими днями понизится на 5–8 градусов.