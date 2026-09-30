Азербайджанская компания BLACKYARD заявила о поставках своих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Пакистан.

По данным компании , речь идет о F-5000, DT-001, F-1500 предназначенные для поражения легкой, бронированной и тяжелой техники. БПЛА может получать данные о цели от другого беспилотника, после чего обнаруживать объект с помощью бортовой камеры и поражать его.

БПЛА выпускается в версиях с двигателем внутреннего сгорания и электродвигателем. Аппарат может находиться в воздухе до пяти часов и удаляться от точки запуска на расстояние до 500 км, тогда как электрическая версия рассчитана на полет до 40 минут и дальность до 40 км.

По словам представителя компании, в настоящее время поставки осуществляются в Пакистан, который пока является единственной страной, с которой заключен контракт на поставку этот комплекс.