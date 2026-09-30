Генеральные прокуратуры Азербайджана и России подписали Программу сотрудничества на 2027–2028 годы после встречи генеральных прокуроров Кямрана Алиева и Александра Гуцана в Казани. Об этом сообщает Генпрокуратура республики.

Документ подписан на полях 36-го заседания Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ в Казани. Он предусматривает дальнейшее укрепление взаимодействия между органами прокуратуры двух стран, расширение практического сотрудничества и обмен опытом по направлениям, представляющим взаимный интерес.

В ходе встречи с Гуцаном Алиев отметил, что Азербайджан придает большое значение отношениям с Россией, основанным на дружбе, взаимопонимании и доверии.

Стороны также подчеркнули важную роль контактов президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента России Владимира Путина в развитии межгосударственных отношений и отметили эффективное сотрудничество между органами прокуратуры двух стран. На встрече обсуждались вопросы правовой помощи по конкретным уголовным делам.

Алиев находится в России с официальным визитом. 30 сентября возглавляемая им делегация, в состав которой также вошел военный прокурор – заместитель генерального прокурора Бахруз Ахмедов, приняла участие в 36-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ в Казани.

На заседании обсуждались вопросы укрепления взаимодействия между органами прокуратуры стран СНГ, борьбы с преступностью, обеспечения законности и правопорядка, а также международно-правового сотрудничества. Алиев выступил с докладом на тему «Современные вызовы и новые решения в сфере возврата активов из-за рубежа». Он рассказал о проблемах возврата из иностранных юрисдикций активов, полученных преступным путем, а также о расширении международного сотрудничества и совершенствовании практических механизмов в этой сфере.

Ахмедов провел двусторонние встречи с военными прокурорами России и Китая, на которых обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес.