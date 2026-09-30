Посол США в Израиле Майк Хакаби заявил о масштабной кампании по формированию негативного отношения к Израилю, обвинив в ней связанные с Катаром структуры, а также Россию и Китай.

По словам Хакаби, «миллиарды долларов» направляются на программы по изучению Ближнего Востока в американских университетах и пропагандистские кампании, рассчитанные прежде всего на молодых людей. Отдельно он указал на влияние социальных сетей, где продвигаются российские и китайские нарративы.

Дипломат считает, что совокупная цель этих усилий – усилить антиизраильские настроения в США и расколоть американское общество.

Хакаби также заявил, что Израилю необходимо активнее заниматься публичной дипломатией и не давать критикам поводов для новых обвинений. В частности, он призвал израильтян учитывать последствия действий, которые могут использоваться противниками страны.