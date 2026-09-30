В Азербайджане созданы вооруженные беспилотные гусеничные платформы SIQR01 и SIQR02 с грузоподъемностью более 600 кг, впервые представленные на выставке ADEX-2026. Об этом сообщает Report.

Роботы SIQR01 и SIQR02 выпущены в 2026 году и предназначены преимущественно для передвижения по пересеченной местности, перевозки грузов, наблюдения и транспортировки различного оборудования специального назначения.

Платформы построены на гусеничном шасси. Согласно данным каталога, их длина составляет два метра, ширина – 1,2 метра, высота – 0,6 метра.

Масса робота без нагрузки составляет около 950 кг, а максимальная полезная нагрузка превышает 600 кг.

Платформа способна развивать скорость около 12 км/ч и работать без подзарядки более пяти часов.