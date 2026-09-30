Изменения в порядок отчетности по электронным переводам в Азербайджане преследуют цель противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию незаконной деятельности. Об этом Minval сообщил директор Департамента сотрудничества и анализа бенефициарных владельцев Службы финансового мониторинга Фуад Алиев.

По его словам, сами правила не являются новыми — изменения были внесены в уже действующий механизм. Основным нововведением стало установление требования, связанного с ежемесячными операциями на сумму 50 тыс. манатов.

Он отметил, что сбор соответствующей информации необходим для повышения эффективности борьбы с легализацией имущества, полученного преступным путем, и отмыванием денежных средств.

«Основная цель – это наша собственная цель: более эффективно бороться с легализацией имущества, полученного преступным путем, с теми, кто отмывает деньги. Поэтому и собираются имена. Эти данные нам помогут», — заявил представитель Службы финансового мониторинга.

Ранее сообщалось, что Служба финансового мониторинга Азербайджана изменила порядок отчетности по электронным переводам.

Согласно новым правилам, прежний годовой порог в 20 тыс. манатов отменен. Теперь, если общая сумма электронных переводов физлица за один календарный месяц превысит 50 тыс. манатов, информация по каждому последующему переводу в этом месяце будет направляться в Служба финансового мониторинга.

При этом отдельной отчетности по-прежнему подлежат электронные переводы на сумму 20 тыс. манатов и более в рамках одной операции.

Новые правила вступят в силу 1 января 2027 года.