Взрыв на газопроводе в Сирии привел к остановке трех электростанций и может увеличить продолжительность отключений электричества, сообщила SANA.

Вышли из строя электростанции Дейр-Али, Аль-Насирия и Тишрин. По данным Сирийской электроэнергетической компании, взрыв на газовой линии у Тишринской ТЭС в окрестностях Дамаска нарушил подачу топлива, необходимого для работы станций.

Специалисты работают на месте пожара и занимаются устранением последствий аварии.

Остановка трех электростанций привела к сокращению доступных мощностей генерации. Сирийская электроэнергетическая компания предупредила, что это приведет к увеличению продолжительности отключений электричества.