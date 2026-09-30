В Болгарии убили президента футбольного клуба (ФК) «Ботев», владельца транспортной и строительной компаний Илияна Филипова. Об этом сообщает Nova со ссылкой на министерство внутренних дел республики.

По предварительной информации, на бизнесмена напали, когда он возвращался домой после футбольного матча. Неизвестный выстрелил предпринимателю в голову, утверждается в материале.

Как отметили журналисты, сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры во время брифинга подтвердили смерть Филипова. Однако специалисты не стали раскрывать подробности, объяснив свое решение необходимостью сохранить тайну следствия. Известно лишь, что сейчас на месте происшествия проводятся следственные мероприятия. В публикации подчеркивается, что полиция рассматривает все возможные версии убийства.

ФК «Ботев» — один из старейших профессиональных футбольных клубов Болгарии. Он был основан в марте 1912 года в городе Пловдив и является действующим участником Первой лиги, высшего футбольного дивизиона чемпионата республики.