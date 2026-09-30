Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с пассажиром рейса Flydubai, который помог предотвратить возможную катастрофу после нападения на члена экипажа.

В ходе встречи премьер поблагодарил пассажира за действия во время инцидента на борту самолета.

Во время встречи Нетаньяху сказал пассажиру: «Ты герой!». В ответ тот заявил: «Мы же нация львов, разве нет?»

По имеющимся сообщениям, второй пилот из Омана попытался напасть на другого члена летного состава и захватить управление самолетом, на борту которого находились около 180 пассажиров, включая 30 детей. Пассажир вместе с членом экипажа проник в кабину пилотов и помог обезвредить нападавшего.

Утром, 30 сентября, стало известно о захвате самолета авиакомпании Flydubai, следовавшем из ОАЭ в Израиль. Второй пилот схватил нож и ранил командира воздушного судна, затем направил самолет в землю, чтобы устроить авиакатастрофу. Его обезвредили пассажиры и два пилота, которые находились не при исполнении служебных обязанностей.