Азербайджан и Турция подписали ряд контрактов на поставку продукции оборонной промышленности и меморандум о взаимопонимании, общая стоимость соглашений превышает $500 млн, сообщил глава Управления оборонной промышленности Турции Халук Гёргюн.

В рамках соглашений предусмотрены поставки 14 учебно-тренировочных самолетов HÜRKUŞ-II от TUSAŞ, радаров ALP-100 от ASELSAN, барражирующих боеприпасов MIZRAK и системы ANTIDOT от BAYKAR, а также береговой оборонной системы BARBAROS от ROKETSAN.

Соглашения подписаны в рамках 6-й Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2026 в Баку. По словам Гёргюна, они направлены на укрепление оборонных возможностей двух стран.

Ранее исполнительный директор Roketsan Azerbaijan Джумхур Мурат Боз сообщил Minval Politika, что компания подписала с Министерством обороны Азербайджана контракт на поставки береговой оборонительной системы BARBAROS.