Федерация футбола стран Персидского залива (GFF) выразила твердую поддержку президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, говорится в заявлении организации.

В GFF входят футбольные федерации Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Йемена.

«Футбольная федерация стран Персидского залива подтверждает неизменную и твердую поддержку Джанни Инфантино. Федерация высоко оценила роль, которую он играет в руководстве ФИФА и в непрерывном развитии футбола на всех уровнях», — говорится в заявлении.