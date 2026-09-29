Азербайджанский теннисист Тамерлан Азизов одержал первую победу на турнире M15 Baku и впервые в карьере набрал очки рейтинга ATP в одиночном и парном разрядах, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Федерацию тенниса и падела Азербайджана.

Успех позволил Азизову выйти в следующий раунд международного турнира и получить первые рейтинговые очки ATP сразу в двух категориях.

В настоящее время Азизов является единственным азербайджанским теннисистом, представленным в рейтинге ATP одновременно в одиночном и парном разрядах.

Очки ATP начисляются игрокам по итогам выступлений на официальных турнирах и учитываются при формировании мирового рейтинга за последние 52 недели. Первые рейтинговые очки являются важным этапом в профессиональной карьере теннисиста и позволяют закрепиться в международной системе рейтинга.