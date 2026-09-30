Азербайджан подписал контракт на закупку 14 учебно-тренировочных самолетов HÜRKUŞ-II у Турции, первые поставки начнутся уже в 2026 году, сообщил глава Управления оборонной промышленности Турции Халук Гёргюн.

Контракт был подписан в рамках 6-й Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2026 в Баку. Азербайджан стал первым зарубежным заказчиком HÜRKUŞ-II.

«14 самолетов HÜRKUŞ-II будут переданы Азербайджану. Уже в этом году мы очень быстро начнем поставки Азербайджану, как и поставки для наших ВВС», – заявил Гёргюн.

Гёргюн также сообщил, что общая стоимость соглашений с Азербайджаном, подписанных в рамках нынешних договоренностей, превышает $500 млн. В эту сумму входят не только HÜRKUŞ-II, но и другие системы.

Всего Турция планирует произвести 55 HÜRKUŞ-II для собственных ВВС. 28 сентября первые два самолета были официально переданы турецким ВВС, а до конца 2026 года ожидается поставка еще 12 машин.

HÜRKUŞ-II разработан компанией TUSAŞ как самолет нового поколения для базовой подготовки военных летчиков. Машина получила военный типовой сертификат в сентябре после завершения программы испытаний.