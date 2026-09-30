Латвия готова разместить на своей территории ядерное оружие, если НАТО примет соответствующее коллективное решение, заявил президент страны Эдгар Ринкевич.

«Если такая необходимость возникнет и НАТО примет такое коллективное решение, в Латвии будет размещено ядерное оружие», – приводит слова Ринкевича Lenta.Ru.

Президент Латвии отметил, что конституция страны не содержит прямого запрета на размещение ядерного оружия.

При этом Ринкевич подчеркнул, что в настоящее время конкретных обсуждений по вопросу размещения ядерного оружия в Латвии не ведется.