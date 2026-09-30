США отменили запрет на поставки в Сирию продукции военного назначения, говорится в заявлении, опубликованном на правительственной платформе GovInfo.

С 1 октября Сирия будет исключена из списка стран, в отношении которых Вашингтон отказывает в выдаче лицензий и других разрешений на поставки оборонной продукции и оказание связанных с ней услуг.

Изменения утвердил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно.

Решение стало очередным шагом Вашингтона по смягчению ограничений в отношении Сирии. В августе США исключили страну из списка государств – спонсоров терроризма.