Азербайджан и Словакия обсуждают расширение сотрудничества в оборонной промышленности, в том числе в сфере беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронной борьбы и кибербезопасности. Об этом в интервью Report на полях ADEX-2026 заявил генеральный директор секции оборонной политики Минобороны Словакии Роберт Бестро.

По его словам, стороны обсуждают несколько направлений дальнейшего взаимодействия. Бестро отметил, что развитие беспилотных систем является одной из наиболее актуальных тем, и выразил надежду, что в ближайшее время страны смогут перейти к конкретным договоренностям.

Он также сообщил, что Словакия уже подписала с Азербайджаном контракт на поставку новых полностью автоматизированных минометных систем.

По словам словацкого представителя, страна заинтересована в изучении опыта Азербайджана в новых технологических направлениях, включая беспилотные технологии, радиоэлектронную борьбу и кибербезопасность.

Ранее Милли Меджлис принял законопроект об утверждении соглашения между правительствами Азербайджана и Словакии об обмене и защите секретной информации.