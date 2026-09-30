Компания «Электропромышленность Сербии», сербское государственное газовое предприятие Srbijagas и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписали акционерное соглашение о реализации проекта строительства газовой электростанции комбинированного цикла в городе Ниш.

Об этом сообщает Министерство энергетики Сербии.

Соглашение предусматривает совместную реализацию проекта, который станет частью развития энергетической инфраструктуры Сербии и укрепления сотрудничества между Белградом и Баку в газовой и энергетической сферах.