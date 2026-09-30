Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов обсудил с заместителем министра обороны России Василием Осьмаковым текущее состояние и перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества двух стран, сообщает пресс-служба азербайджанского военного ведомства.

В ходе встречи, состоявшейся в рамках 6-й Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2026 в Бакинском Экспо-центре, стороны обсудили роль военного и военно-технического сотрудничества в обеспечении мира и безопасности в регионе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Как отмечает Минобороны России, в ходе переговоров также обсуждались перспективы перевода двустороннего военного сотрудничества на комплексную среднесрочную основу.

«Достигнуты договоренности о продолжении обмена опытом организации боевой подготовки, а также в области военного образования и военной науки», – говорится в сообщении российского ведомства.

В Минобороны РФ отметили, что переговоры прошли в дружественной обстановке. По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества в сфере обороны в соответствии с Декларацией о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном от 22 февраля 2022 года.

Военная делегация России во главе с Осьмаковым находится в Азербайджане 29–30 сентября. Российские военные приняли участие в церемонии открытия ADEX-2026.