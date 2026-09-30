Бахрейн присоединился к международной ударной группе беспилотников Falcon Strike, которую создает Центральное командование США (CENTCOM), сообщил командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер. Об этом пишут израильские СМИ.

«Мы рады приветствовать Бахрейн в Falcon Strike после того, как королевство подтвердило готовность присоединиться к CENTCOM в создании первого в мире многонационального подразделения ударных дронов», – заявил Купер.

Он назвал Бахрейн надежным партнером в укреплении безопасности и стабильности в регионе.

О создании Falcon Strike CENTCOM объявил 13 августа. В состав подразделения войдут американские военные и представители стран региона, а использоваться будут одноразовые ударные беспилотники воздушного, надводного и подводного базирования.