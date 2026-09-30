Силы обороны Украины в ходе трех этапов операции «Вивальди» на Донбассе освободили 176 квадратных километров территории и уничтожили более 5 тыс. российских военнослужащих. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в своем официальном Telegram-канале.

Глава государства посетил пункт управления Третьего армейского корпуса, где встретился с командованием и бойцами и обсудил дальнейшие планы на четвертый этап операции.

В ходе встречи Зеленский отметил, что операция «Вивальди» стала одним из ключевых элементов защиты Донбасса и позволила стабилизировать ситуацию на этом участке фронта. За три этапа украинские силы сорвали планы российских войск по прорыву в тыл Славянско-Краматорской агломерации, добавил он.

Кроме того, украинские военные пополнили обменный фонд на 250 российских военнослужащих.

Отдельное внимание на встрече уделили развитию и массовому внедрению наземных роботизированных систем. Зеленский заявил, что их использование позволяет выполнять наиболее опасные задачи без непосредственного участия военнослужащих.

«Очень перспективное направление сейчас – заменять наших воинов наземными роботизированными системами там, где это возможно. Во время «Вивальди» именно этот элемент позволил многое реализовать. Будем масштабировать, чтобы как можно чаще самые опасные задачи на фронте вместо воина выполнял дрон», – сказал украинский лидер.

Зеленский также пообщался с военнослужащими 21-го отдельного полка беспилотных систем Kraken, 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады и 25-го отдельного противотанкового батальона. Участники встречи обсудили расширение применения беспилотных систем, обеспечение экипажей необходимой техникой и распределение е-баллов. В завершение президент Украины вручил военнослужащим государственные награды.

