Мы подписали контракт с Министерством обороны Азербайджана по береговой оборонительной системе BARBAROS. В рамках этого контракта мы передадим как пусковую установку BARBAROS, так и стрельбовую систему, а также вместе с этим контрактом передадим и поставим Командованию Военно-морских сил противокорабельные ракеты ATMACA и ÇAKIR. Об этом рассказал Minval Politika исполнительный директор Roketsan Azerbaijan Джумхур Мурат Боз.

По его словам, работы по исполнению контракта уже начались.

«Сразу после подписания контракта мы приступили к работе. В кратчайшие сроки мы поставим небольшую часть продукции. Остальную часть мы поставим сюда в течение двух лет. И они начнут оперативно использоваться в Командовании ВМС», — отметил он.

При этом точное количество поставляемых систем и ракет представитель компании раскрывать не стал. Он подчеркнул, что объём поставок будет определяться потребностями Военно-морских сил Азербайджана.

Представитель Roketsan также рассказал о масштабах уже осуществлённых поставок продукции компании Азербайджану.

«Мы уже долгое время поставляем Министерству обороны множество наших изделий — как по воздушным, так и по наземным и морским системам. Часть из них также использовалась в 44-дневной Отечественной войне», — сказал он.

По словам собеседника, значительная часть продукции Roketsan, представленной на выставке, уже имеется в распоряжении Министерства обороны Азербайджана.

«Почти 95% изделий, которые вы видите здесь на выставке, уже имеются в инвентаре Министерства обороны Азербайджана. Они уже поставлены. То есть реальные экземпляры изделий, образцы которых вы здесь видите, мы передали Министерству обороны в предыдущие годы», — заявил он.

Представитель Roketsan добавил, что компания в настоящее время обсуждает с азербайджанской стороной новые контракты.

Отдельно Джумхур Мурат Боз, рассказал о деятельности совместной компании , созданной Roketsan совместно с Министерством обороны Азербайджана . По его словам, предприятие создано неподалёку от Сумгайыта, и уже приступило к производству.

«У нас здесь с местным азербайджанским партнёром есть совместная компания Azerbaijan Roketsan. Эта компания была создана в Сумгайыте, в Джейранбатане. Они также начали производство», — сообщил он.

Боз уточнил, что на первом этапе выпускаемая продукция будет предназначена для Министерства обороны Азербайджана.

В дальнейшем рассматривается возможность экспорта продукции в третьи страны.