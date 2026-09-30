Президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы практически полностью контролируют Ормузский пролив, а в отношении Ирана «очень скоро» последуют новые события.

«Очень скоро вы все увидите», – сказал Трамп, комментируя ситуацию вокруг Ирана во время встречи с журналистами в Белом доме.

По словам американского президента, действия США нанесли серьезный ущерб экономике и военному потенциалу Ирана.

Трамп также заявил о завершении вывода американских сил из Ирака.

«Мы убираемся оттуда к черту», – сказал он, отметив, что этот шаг знаменует «победу США и Ирака».

Говоря об Ормузском проливе, Трамп заявил, что американские силы имеют практически полный контроль над одним из важнейших маршрутов мировой торговли нефтью.