Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что инцидент на борту самолета Flydubai был попыткой совершения террористического акта со стороны джихадистов. Об этом сообщает телеканал Channel 12.

«Инцидент на борту самолета Flydubai представлял собой попытку джихадистской атаки, которая была предотвращена только благодаря героизму нескольких израильских пассажиров, которые проникли в кабину пилотов, обезвредили террориста и в одиночку вернули управление самолетом другой команде пилотов, находившихся там», – сказал министр.

По словам Каца, согласно первоначальной информации, целью террориста было разбить самолет вместе со всеми пассажирами.

В МИД Израиля, в свою очередь, отметили мужество пассажиров, второго пилота и членов экипажа, заявив, что их действия позволили предотвратить катастрофу. Ведомство также расценило произошедшее как попытку нанести удар по отношениям Израиля и ОАЭ в рамках Авраамовых соглашений.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил службам безопасности подготовиться к возможным новым угрозам после инцидента на борту самолета Flydubai.