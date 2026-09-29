В Ватикане открылась выставка азербайджанских ковров, посвященная иудаизму, христианству и исламу и представленная в рамках проекта «Небесные религии».

В церемонии открытия приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Алена Алиева.

Генеральный секретарь губернаторства государства-града Ватикана Раффаэлла Петрини отметила, что культура и память являются основными столпами мира.

«Выставка призвана создать возможность для диалога между представителями различных религий, народов, культур и традиций. Это также дань уважения Азербайджану, где корни ковроткачества глубоко связаны с традициями страны. Ковры, представленные здесь сегодня, являются не только ценными образцами, созданными весьма искусными мастерами, но и воплощением идентичности и человечности», – отметила она.