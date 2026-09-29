Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что считает необходимым заморозить боевые действия в Украине, чтобы перейти к дипломатическим переговорам, и поблагодарил президента России Владимира Путина за понимание этой позиции.
«Мы с самого начала говорили, и я об этом говорил, что мы с большим уважением относимся к украинскому народу, его истории, культуре, традициям и, конечно же, к украинскому языку. Поэтому я не говорил о том, что нужно немедленно остановить войну. Я же понимаю, что это, наверное, в современных условиях было бы нереалистично. Я говорил о замораживании военных действий на территории Украины с тем, чтобы перейти к процессу дипломатических или каких угодно переговоров», – сказал Токаев на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
Он также поблагодарил российского президента за понимание его позиции по прекращению войны в Украине.
«Поскольку все мы – руководители государств – выступаем за прекращение военных действий на территории Украины, включая президента России», – отметил Токаев.
Президент Казахстана подчеркнул, что поддерживает хорошие отношения с Путиным и считает его выдающимся государственным деятелем.
«Президент Путин как государственный деятель, как руководитель России, – наиболее приемлемая политическая фигура, как это ни странно, может быть, для нас звучит, и для Центральной Азии, включая Казахстан и, на мой взгляд, и для Европы, и для всего мира», – добавил он.
Токаев подчеркнул, что знает Путина «очень хорошо».
«Он обладает самыми необходимыми качествами для руководителя большого государства со сложной историей, со своим пониманием стратегических целей, которые стоят перед этой страной», – подчеркнул казахстанский лидер.