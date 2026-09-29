Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что считает необходимым заморозить боевые действия в Украине, чтобы перейти к дипломатическим переговорам, и поблагодарил президента России Владимира Путина за понимание этой позиции.

«Мы с самого начала говорили, и я об этом говорил, что мы с большим уважением относимся к украинскому народу, его истории, культуре, традициям и, конечно же, к украинскому языку. Поэтому я не говорил о том, что нужно немедленно остановить войну. Я же понимаю, что это, наверное, в современных условиях было бы нереалистично. Я говорил о замораживании военных действий на территории Украины с тем, чтобы перейти к процессу дипломатических или каких угодно переговоров», – сказал Токаев на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Он также поблагодарил российского президента за понимание его позиции по прекращению войны в Украине.

«Поскольку все мы – руководители государств – выступаем за прекращение военных действий на территории Украины, включая президента России», – отметил Токаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что поддерживает хорошие отношения с Путиным и считает его выдающимся государственным деятелем.

«Президент Путин как государственный деятель, как руководитель России, – наиболее приемлемая политическая фигура, как это ни странно, может быть, для нас звучит, и для Центральной Азии, включая Казахстан и, на мой взгляд, и для Европы, и для всего мира», – добавил он.

Токаев подчеркнул, что знает Путина «очень хорошо».