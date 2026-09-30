Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа возобновить депортацию мигрантов в третьи страны без предоставления им возможности оспорить высылку по основаниям, связанным с правами человека. Об этом сообщает CNN.

Речь идет о программе, введенной администрацией Трампа в рамках ужесточения миграционной политики. Она позволяет отправлять мигрантов в страны, с которыми у них может не быть никаких связей, если государства их происхождения отказываются принимать депортируемых.

По данным CNN, в рамках программы уже были депортированы около 25 тыс. человек.

Администрация Трампа ввела эту политику в прошлом году в рамках ужесточения иммиграционных мер. США сталкивались с ситуациями, когда страны происхождения мигрантов отказывались их принимать. В таких случаях Трамп предложил депортировать мигрантов в третьи страны, даже если они не имеют с ними никаких связей.