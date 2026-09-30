Президент США Дональд Трамп заявил, что за последние несколько дней через Ормузский пролив прошел рекордный в истории объем нефти.

«За последние пару дней через Ормузский пролив прошло больше нефти, чем когда-либо в истории, в том числе задолго до того, как мы начали войну, чтобы остановить ядерное оружие», – сказал Трамп.

Говоря об Иране, президент США добавил, что «дела у них плохи».