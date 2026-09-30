В Баку начали работу VI Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX-2026 и XV юбилейная Международная выставка оборудования для внутренней безопасности, охраны и спасательных работ Securex Caspian.

Трехдневные выставки проходят в Бакинском Экспоцентре по инициативе и при организации Министерства оборонной промышленности Азербайджана и при организационной поддержке компании Caspian Event Organisers.

В церемонии открытия принимают участие официальные лица, представители дипломатического корпуса и международных организаций, аккредитованных в Азербайджане, делегации зарубежных стран, а также представители других профильных структур.

Министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев зачитал обращение президента Ильхама Алиева к участникам выставки.