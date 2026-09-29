Глава ФИФА Джанни Инфантино поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за поддержку организации и проведение в стране первого в истории чемпионата мира и фестиваля ФИФА U-15 в 2026 году.

«Для меня было большой честью встретиться в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, чтобы поблагодарить его за поддержку FIFA, и за то, что его страна примет у себя участников первого в истории Чемпионата мира и фестиваля ФИФА U-15 2026 года!» – написал Инфантино в Instagram.

По его словам, президент Алиев понимает, какую роль футбол может играть в предоставлении возможностей для молодежи и объединении сообществ.