Сенат Испании отклонил ратификацию договора о дружбе и сотрудничестве с Францией во время визита французского президента Эмманюэля Макрона в Мадрид.

Против проголосовали 142 сенатора, за — 106, один воздержался. Голосование состоялось на фоне государственного визита президента Франции Эммануэля Макрона.

Народная партия, располагающая абсолютным большинством в верхней палате парламента, ранее блокировала рассмотрение соглашения из-за сомнений по поводу одной из его статей. После того как Конституционный суд подтвердил соответствие документа Конституции, партия привела новые аргументы и проголосовала против.

Договор был подписан Испанией и Францией в Барселоне в январе 2023 года. 18 июня его одобрил Конгресс депутатов Испании. Документ также уже получил поддержку французского парламента.