Россия этой ночью нанесла комбинированный удар по Киеву, применив реактивные дроны и баллистику. В результате обстрела в городе зафиксировано много повреждений и погибли люди.

По данным спасателей, в результате атаки РФ с вечера 29 сентября и ночью на 30 сентября пожары и разрушения зафиксированы в четырех районах города.

По последним данным, число погибших в результате обстрела возросло до двух. Еще 4 человека – пострадали.

Атакованы объекты энергетики, наблюдаются проблемы с электроснабжением.

Во время атаки Россия применила:

противокорабельные ракеты «Циркон»/»Оникс» из Курской области РФ;

баллистические ракеты «Искандер-М»/С-400 из Воронежской и Брянской областей РФ;

188 ударных БпЛА типа Shahed (из которых 86 — реактивные); БпЛА типа «Гербер»; дроны-имитаторы типа «Пародия».