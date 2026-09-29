Генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев вручил председателю Верховного суда России Игорю Краснову юбилейную медаль Азербайджанской Республики «100-летие Прокуратуры Азербайджана (1918–2018)» за эффективное сотрудничество с органами прокуратуры.

Как сообщает пресс-служба азербайджанской генпрокуратуры, награждение состоялось 29 сентября в Москве в рамках встречи Алиева и Краснова.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития азербайджано-российского сотрудничества в правовой сфере, укрепление институциональных связей, обмен опытом, а также взаимодействие в области юридического образования и профессиональной подготовки кадров.

Алиев отметил высокий уровень взаимодействия между органами прокуратуры двух стран, подчеркнув, что стороны на протяжении многих лет эффективно сотрудничают в сфере взаимной правовой помощи, борьбы с преступностью, обмена опытом и информацией.

В ходе встречи также отмечалось, что отношения между Азербайджаном и Россией развиваются на основе принципов стратегического партнерства и союзнического взаимодействия.

Краснов заявил о заинтересованности в развитии конструктивных отношений с азербайджанскими коллегами и выразил уверенность, что встреча будет способствовать дальнейшему укреплению связей между соответствующими органами двух стран.