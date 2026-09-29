Администрация президента США Дональда Трампа предложила дополнительно вывести на рынок до 40 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва (SPR) на фоне роста цен на топливо, сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство энергетики США.

Предложенный объем станет последней частью программы по экстренному высвобождению из резерва 172 млн баррелей нефти. Решение было принято для сдерживания роста цен на энергоносители после начала конфликта между США и Ираном.

Заявки на получение нефти принимаются до 6 октября.

Накануне Трамп заявил, что по-прежнему «очень серьезно» рассматривает введение запрета на экспорт дизельного топлива из США в качестве меры борьбы с высокими ценами.