Президент США Дональд Трамп объяснил наличие ядерного оружия у КНДР действиями предыдущих американских президентов, которые не смогли остановить Пхеньян.

«Это интересно. Знаете почему? Потому что у вас был другой президент. И он мог его остановить. У Ким Чен Ына значительный ядерный потенциал. Знаете почему? Потому что у них были президенты, которые не делали того, что делал я», — ответил Трамп на вопрос журналистов, почему Ирану нельзя иметь ядерное оружие, тогда как КНДР уже обладает им.