Президент США Дональд Трамп заявил о планах официально переименовать искусственный интеллект в «суперинтеллект».

«Мы подпишем документ о переименовании искусственного интеллекта, он не искусственный, мы все согласны с этим. Мы переименуем его в суперинтеллект, официально», – сказал Трамп в Белом доме после встречи с руководителями компаний – разработчиков ИИ.

По словам американского президента, соответствующий документ будет подписан в ближайшие часы.

Встреча с руководителями технологических компаний была посвящена вопросам безопасности технологий искусственного интеллекта. Трамп также заявил о необходимости масштабного саморегулирования отрасли в вопросах контроля за развитием нейросетей.