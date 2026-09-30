Украина получила новую партию ракет для систем противовоздушной обороны NASAMS, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

«Накануне в Украину поступила партия ракет для «Насамсов». Спасибо. Очень хорошая партия. Мы ведем переговоры со всеми партнерами, чтобы были обеспечены необходимые ракеты и для «Пэтриотов», – сказал Зеленский в вечернем обращении.

Президент поблагодарил международных партнеров, которые выполняют достигнутые договоренности и поставляют Украине ракеты для противовоздушной обороны.

Зеленский также сообщил о подготовке новых переговоров по вопросам ПВО и дальнейшей поддержки Украины. По его словам, они состоятся уже на этой неделе.