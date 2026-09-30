Прекращение поставок российского газа может обойтись Словакии примерно в €10 млрд. Об этом заявил министр иностранных дел страны Юрай Бланар на совместной пресс-конференции с германским коллегой Йоханном Вадефулем.

По его словам, Братислава намерена защищать свои интересы в энергетической сфере и искать способы сократить возможные финансовые потери.

Бланар отметил, что Словакия продолжает зависеть от российских энергоресурсов и считает энергетическую безопасность одним из ключевых вопросов для страны.

Эти темы также планируется обсудить в рамках готовящейся российско-словацкой межправительственной комиссии. Как отметил министр, речь будет идти прежде всего о вопросах, которые не подпадают под санкционные ограничения.