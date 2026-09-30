По меньшей мере шесть стран НАТО уже приобрели или находятся в процессе приобретения американской системы противодействия БПЛА Merops, сообщает Business Insider со ссылкой на источники.

По данным издания, большинство этих государств относятся к восточному флангу НАТО. Стоимость одного перехватчика Merops составляет около $15 тыс., а его скорость превышает 280 км/ч.

Merops разработана калифорнийской компанией Project Eagle для противодействия более крупным беспилотникам. Система впервые была применена Вооруженными силами Украины в 2024 году.

Merops уже развернута на восточных границах Польши и Румынии. О намерении приобрести систему также сообщила Дания.