В Нидерландах впервые применили процедуру прекращения жизни в отношении ребенка в возрасте от одного до 12 лет после расширения соответствующих правил. Ребенку на момент смерти было почти два года. Случай произошел в 2025 году, однако подробности стали известны после публикации заключения специальной комиссии в сентябре 2026 года.

Ребенок родился крайне недоношенным и вскоре после рождения перенес сепсис. В возрасте четырех месяцев врачи диагностировали у него обширное поражение головного мозга. Позднее были выявлены тяжелая форма детского церебрального паралича и эпилепсия.

Кроме того, ребенок испытывал серьезные проблемы с очищением дыхательных путей от мокроты, что приводило к одышке и значительно повышало риск респираторных инфекций.

Согласно опубликованному заключению, за время жизни ребенка улучшений или развития его состояния не наблюдалось. Врачи пришли к выводу, что перспектив улучшения нет. После этого родители обратились к лечащему врачу с просьбой прекратить жизнь ребенка.

Процедура была проведена в рамках действующих в Нидерландах специальных правил. В 2024 году страна распространила возможность прекращения жизни на детей в возрасте от одного до 12 лет, находящихся в исключительно тяжелом состоянии и испытывающих безнадежные и неустранимые страдания. Ранее эта возрастная категория фактически не была охвачена соответствующим регулированием.

Случай впоследствии рассмотрела специальная комиссия, которая пришла к выводу, что врач действовал с должной тщательностью и выполнил установленные требования. Нидерландская прокуратура после рассмотрения материалов решила не возбуждать уголовное преследование врача.

Имя ребенка, его пол и данные семьи не раскрываются.