Президент США Дональд Трамп рассматривает возможное смягчение санкций в отношении России в обмен на освобождение политических заключенных, пишет The Atlantic.

«Несколько месяцев назад посланник Дональда Трампа в Восточной Европе Джон Коул обратился к президенту с новой идеей по выходу из тупика в отношениях США и Москвы. План предполагал обмен услугами, напоминающий времена холодной войны: Кремль освободит некоторых политических заключенных, а Соединенные Штаты вознаградят их освобождение ослаблением санкций против российской экономики. Трамп согласился», – говорится в материале.

По данным издания, инициатива пока находится на ранней стадии и призвана одновременно решить несколько задач Вашингтона. В частности, она может способствовать реинтеграции России в мировую экономику и расширить переговоры США с Москвой за пределы войны в Украине.

Кроме того, такой подход может открыть путь к заключению американскими компаниями сделок с Россией в сфере поставок нефти, дизельного топлива, редкоземельных минералов и других товаров. The Atlantic также отмечает, что освобождение заключенных по гуманитарным соображениям может укрепить позиции Трампа в борьбе за Нобелевскую премию мира.

Издание при этом отмечает, что новый подход к отношениям с Москвой, вероятно, вызовет негативную реакцию в Украине, Европе и среди части союзников Трампа в Конгрессе.

Коул ранее применял схожую стратегию в отношении Беларусь. По данным The Atlantic, американские дипломаты добились освобождения около 500 политических заключенных, после чего Вашингтон смягчил часть санкций против Минска и начал работу над сделкой по закупке белорусского калия. Теперь Коул, заручившись поддержкой Трампа, намерен применить аналогичный подход к России. По его замыслу, освобождение политических заключенных может создать основания для смягчения санкций и расширения экономических контактов между США и Россией.

Сам Коул заявил изданию, что экономические и другие договоренности способны постепенно приблизить стороны к миру.

При этом The Atlantic приводит позицию украинской стороны, которая выступает против снятия санкций с России до окончания войны. Издание отмечает, что возможное расширение торговли с Москвой рассматривается в Киеве как способ укрепления российской экономики и сохранения ресурсов для продолжения войны.