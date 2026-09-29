Украина может столкнуться с дефицитом финансирования до $54 млрд до 2029 года, следует из предварительного отчета Международного валютного фонда (МВФ), пишет Bloomberg.

По оценкам фонда, в 2027 году потребность Украины в дополнительном финансировании составит $30-35 млрд, в 2028 году – $17 млрд, а в 2029-м – еще $2 млрд. При этом приведенные оценки являются предварительными и могут измениться.

Во вторник в Брюсселе состоялась встреча представителей стран – доноров Украины, на которой обсуждалось ускорение переговоров о предоставлении дополнительной помощи Киеву.

При этом, по данным Bloomberg со ссылкой на министра аграрной политики Украины Тараса Высоцкого, Еврокомиссия отклонила запрос Киева на выделение €220 млн на нужды сельского хозяйства.

Накануне премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил о нехватке $27 млрд для покрытия дефицита военного бюджета. Общая потребность Украины в средствах на оборону в 2026 году оценивается в $155 млрд.

По данным Euronews, обращаясь за помощью к Евросоюзу, Киев снизил оценку необходимого дополнительного финансирования до $20 млрд.