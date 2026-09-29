Способность Ирана перекрывать поставки нефти через Ормузский пролив и использовать этот фактор как рычаг давления на переговорах с США ослабевает, что повышает риск того, что Тегеран прибегнет к военной эскалации, чтобы укрепить свои позиции. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Ослабление позиций Ирана происходит на фоне того, что ВМС США и нефтедобывающие страны Персидского залива стали эффективнее отражать и обходить иранские атаки, благодаря чему всё больше танкеров вновь проходят через пролив.

По данным компаний, отслеживающих нефтяные потоки, в этом месяце экспорт нефти с Ближнего Востока восстановился почти до максимального уровня с начала войны в феврале. По состоянию на прошлую неделю поставки через Ормузский пролив и обходные маршруты достигали чуть менее 80% от довоенного объёма регионального экспорта, свидетельствуют данные Kpler.

С начала текущего месяца экспорт сырой нефти крупнейшими производителями Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию, Ирак, ОАЭ и другие страны, через Ормузский пролив и альтернативные маршруты вырос почти до 13 млн баррелей в сутки. Это самый высокий показатель с февраля, когда регион экспортировал около 19 млн баррелей в сутки, согласно данным сервиса отслеживания судов Huax.

Саудовская Аравия также начала возобновлять прокачку нефти по повреждённому нефтепроводу «Восток — Запад» с последующей загрузкой сырья на танкеры в Красном море. Однако объёмы пока остаются ограниченными, сообщили источники, знакомые с ходом операций. Часть добываемой в настоящее время нефти будет направлена на внутренние нефтеперерабатывающие предприятия страны.

Иран, напротив, не может транспортировать нефть через Ормузский пролив с июля, когда США восстановили морскую блокаду. По оценке Kpler, запасы нефти, которые Тегеран успел накопить за пределами зоны блокады, могут иссякнуть уже к середине октября. Это способно перекрыть важнейший источник доходов страны в момент, когда иранская экономика испытывает серьёзное давление из-за санкций и последствий войны.

Изменение ситуации ослабляет способность Тегерана добиваться уступок, используя угрозу глобальным поставкам энергоресурсов. Тем самым Иран лишается одного из наиболее мощных рычагов давления на переговорах о прекращении конфликта.

Однако эта ситуация одновременно создаёт опасный стимул для дальнейшей эскалации. На фоне сокращения собственных нефтяных доходов и появления у соседних стран альтернативных маршрутов Тегеран может прийти к выводу, что возобновление атак остаётся одним из последних эффективных способов оказать давление — даже несмотря на риск ответных действий США.

«Это демонстрирует снижение эффективности иранской стратегии в отношении Ормузского пролива, — заявила Санам Вакиль, директор программы по Ближнему Востоку лондонского аналитического центра Chatham House. — Это может привести к гораздо более взрывоопасной динамике, при которой им самим придётся пойти на провокацию или запустить более масштабный конфликт, чтобы выбраться из сложившейся ситуации».

Нефтедобывающие государства Персидского залива опасаются, что их энергетическая инфраструктура может стать объектом новых атак. Корпус стражей исламской революции (КСИР), отвечающий за защиту иранского режима и активно действующий в Ормузском проливе, быстро меняет тактику и способен активизировать удары по портам, нефтеперерабатывающим предприятиям и трубопроводам, сообщили региональные официальные лица.

КСИР также координирует сеть связанных с Ираном вооружённых группировок в регионе. На фоне усиливающегося давления на экономику Тегеран уже расширил географию противостояния до Красного моря посредством своих союзников-хуситов в Йемене, которые атаковали саудовские суда и объекты инфраструктуры.

Последствия возможной эскалации могут выйти далеко за пределы региона. Мировая экономика по-прежнему уязвима перед новыми перебоями в поставках ближневосточных энергоресурсов. Хотя восстановление экспорта способствовало снижению давления на нефтяные цены, успешные атаки на энергетическую инфраструктуру или судоходство способны быстро привести к новому росту котировок.

«При отсутствии окончательного завершения конфликта баланс рисков для нефтяных цен по-прежнему будет смещён в сторону их повышения», — заявил старший экономист Capital Economics Хамад Хуссейн.

После того как США и Израиль в феврале начали войну, иранские атаки в районе Ормузского пролива серьёзно нарушили судоходство и вынудили страны Персидского залива искать альтернативные пути экспорта. Саудовская Аравия перенаправила нефть через пустынные районы страны к Красному морю, а Объединённые Арабские Эмираты задействовали трубопровод к порту Фуджейра в Оманском заливе. Однако полностью компенсировать выпавшие объёмы эти маршруты не смогли.

Цены на нефть выросли, а вместе с ними увеличилась стоимость бензина и дизельного топлива для американских потребителей.

Иран использовал этот рычаг давления, чтобы в июне заключить соглашение с президентом Дональдом Трампом, предусматривавшее предоставление финансовых послаблений в обмен на возобновление судоходства через пролив. Однако договорённости сорвались после того, как Иран начал атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе.

В июле США вновь ввели блокаду иранских портов, одновременно усилив меры по обеспечению прохода судов других государств через пролив. Экспортёры Персидского залива нередко используют сложную логистическую схему: нефть загружается на экспортных терминалах внутри Персидского залива, затем перевозится через Ормузский пролив и уже у побережья Омана перегружается на другие суда для дальнейшей доставки на мировые рынки.

В пятницу Трамп отклонил новое предложение Ирана о прекращении огня, которое предусматривало открытие Ормузского пролива и приостановку американской блокады иранских портов на семь дней, чтобы создать условия для переговоров.

Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи, который не появлялся на публике после того, как сменил своего погибшего отца, в опубликованном в понедельник от его имени заявлении упомянул «защитников Ормузского пролива». Такая риторика подчёркивает, что Тегеран по-прежнему рассматривает контроль над этим водным путём как важнейший инструмент давления на США и их союзников.

При этом альтернативные маршруты в обход Ормузского пролива также оказались уязвимыми. В начале этого месяца удары беспилотников со стороны Ирака привели к остановке саудовского нефтепровода «Восток — Запад», тогда как угрозы со стороны хуситов повысили риски судоходства в Красном море. В результате Saudi Aramco пришлось вновь перенаправить дополнительные объёмы нефти в сторону Ормузского пролива.

Кроме того, обходные схемы остаются сложными и дорогостоящими. Представители государств Персидского залива подчёркивают, что речь идёт лишь о временных решениях, которые невозможно поддерживать в долгосрочной перспективе.

У Ирана сопоставимого альтернативного маршрута нет. Недавно загруженные партии иранской нефти остаются заблокированными за линией американской морской блокады у выхода из Персидского залива. По оценкам аналитиков, автомобильным транспортом можно перевозить не более 40 тыс. баррелей в сутки — ничтожный объём по сравнению с довоенным экспортом, составлявшим почти 2 млн баррелей в сутки.

Тем временем объём иранской нефти, уже находящейся на судах за пределами зоны блокады и всё ещё приносящей Тегерану доход, сократился примерно до 15 млн баррелей против 29 млн баррелей в начале сентября. Kpler ожидает, что при нынешних темпах эти запасы, большая часть которых предназначена для Китая, будут исчерпаны к началу или середине октября.

«Вероятно, в течение следующих двух недель они осуществят последние поставки нефти в Китай, после чего у них ничего не останется», — заявил в воскресенье министр финансов США Скотт Бессент в эфире Fox News.

На данный момент интенсивность иранских атак на суда в Ормузском проливе, судя по всему, снизилась. Британская служба морских торговых операций UK Maritime Trade Operations (UKMTO), связанная с Королевским военно-морским флотом Великобритании, сообщила в воскресенье, что в течение предыдущих 72 часов в районе Ормузского пролива не было зафиксировано подтверждённых атак или нарушений судоходства, хотя уровень угрозы оставался высоким.

Последний инцидент в проливе, зарегистрированный UKMTO, произошёл 23 сентября, несмотря на недавние сообщения иранских СМИ о продолжающихся атаках. По мнению аналитиков, пауза могла быть попыткой проверить готовность Трампа к заключению сделки во время проходившей на прошлой неделе Генеральной Ассамблеи ООН. Однако затишье может оказаться лишь временным.