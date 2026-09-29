За последний месяц в дорожно-транспортных происшествиях с участием конных повозок в Азербайджане один человек погиб, еще трое получили травмы.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана, 22 сентября в Джалилабадском районе в темное время суток произошло столкновение легкового автомобиля с конной повозкой. В результате пострадали три человека, находившиеся в повозке.

27 сентября в Бардинском районе в результате ДТП погиб управлявший повозкой мужчина.

В МВД подчеркнули, что пренебрежение требованиями безопасности при движении конных повозок по дорогам может привести к тяжелым последствиям.

Согласно установленным правилам, управлять такими повозками на дорогах общего пользования разрешается лицам, достигшим 14-летнего возраста. Повозки должны двигаться в один ряд по крайней правой полосе, по возможности придерживаясь правого края дороги.

При выезде на главную дорогу с прилегающей территории или второстепенной дороги в условиях ограниченной видимости возчик обязан вести животное, удерживая его за уздечку.

Кроме того, конные повозки должны быть оборудованы световозвращающими устройствами. Их водители обязаны соблюдать сигналы светофоров и регулировщиков, требования дорожных знаков и разметки.

В темное время суток и при ограниченной видимости перевозить конные повозки через железнодорожные переезды запрещается.

Главное управление государственной дорожной полиции призвало возчиков строго соблюдать правила дорожного движения и уделять особое внимание требованиям видимости и безопасности в темное время суток.