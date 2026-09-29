В Лянкяране задержан Г. Мамедов, подозреваемый в завладении путем мошенничества денежными средствами граждан на сумму более 150 тысяч манатов.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана, в ходе расследования установлено, что Мамедов представлялся человеком, имеющим знакомых в различных государственных учреждениях, и обещал помочь с оформлением пенсии, трудоустройством на высокооплачиваемую работу и другими вопросами.

Под предлогом оказания этих услуг он завладел у граждан в общей сложности более 150 тысячами манатов.

По факту возбуждено уголовное дело. По решению суда в отношении Мамедова избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается.