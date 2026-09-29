Конфиденциальная информация о свыше 3 млн сотрудников стала доступна хакерам в результате взлома обширной базы данных Пентагона о персонале, сообщает ABC News.

По словам собеседника телеканала в военном ведомстве, утечка затронула 2,76 млн ныне живущих людей и еще 294 тыс. человек, которых уже нет в живых.

Среди данных, ставших известными хакерам, номера социального страхования и сведения о занимаемых должностях.

«В период с октября 2025 года по июль 2026 года в информационной системе Центра управления кадровыми ресурсами министерства обороны (Defense Manpower Data Center, DMDC) произошел несанкционированный доступ к персональным данным со стороны небольшого числа неавторизованных пользователей. После обнаружения уязвимости DMDC немедленно устранил ее», — сообщил представитель ведомства.

Отмечается, что в распоряжении ведомства находится более 60 млн личных дел сотрудников.