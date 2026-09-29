Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону известно все о пяти людях, задержанных в Великобритании по подозрению в подготовке теракта в окрестностях авиабазы Фэрфорд, используемой ВВС США.

«Мы все о них знаем. Мы бы их не освобождали», – сказал Трамп журналистам в Белом доме, комментируя задержания.

Американский лидер при этом отказался раскрывать подробности дела.

«Я бы предпочел не делать этого. Могу говорить очень конкретно. Но мне бы не хотелось», – подчеркнул он.

Ранее помощник комиссара столичной полиции, глава ее контртеррористического подразделения Лоренс Тейлор сообщил, что все пятеро задержанных будут освобождены под залог. По его словам, полиция рассматривает все возможные версии произошедшего, в том числе возможность участия «посредников или отдельных лиц, сознательно или неосознанно действующих в интересах иностранного государства». При этом конкретные страны не назывались.

Пятеро жителей Лондона в возрасте от 23 до 25 лет были задержаны 27 сентября в окрестностях авиабазы Фэрфорд в графстве Глостершир на западе Англии. Их подозревают в нарушении Закона о взрывчатых веществах и Закона о терроризме.