Иранский парламент рассмотрит предложение о выходе страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил заместитель спикера парламента Али Никзад, сообщает Fars.

«Проект о выходе из ДНЯО находится на рассмотрении. После его официального внесения его рассмотрят в тот же день», — сказал Никзад.

По его словам, парламент также изучит международные аспекты возможного выхода из договора.

Никзад заявил, что парламент не доверяет Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) и его нынешнему руководителю Рафаэлю Гросси. По его словам, тот проводит лишь формальные проверки и представляет негативные доклады об Иране.