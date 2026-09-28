Польские военные подняли в воздух авиацию на фоне очередных российских ударов по Украине, сообщило оперативное командование видов вооруженных сил Польши.

«В связи с очередными ударами, наносимыми Российской Федерацией с использованием средств воздушного нападения по целям в центральной части Украины, в польском воздушном пространстве превентивно действуют военно-воздушные силы», — говорится в сообщении командования.

Там подчеркнули, что действия польской стороны носят превентивный характер и направлены на защиту воздушного пространства страны, особенно в ее восточной части.

Тем временем в социальных сетях распространяются видеозаписи, на которых запечатлен пролет российского беспилотника вблизи польско-украинской границы.

