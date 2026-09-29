В Азербайджане с начала года по 15 сентября спасательные подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) извлекли из воды тела 64 человек, находившихся в местах, не предназначенных для купания.

Об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью и пропаганде Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС Агшин Алили на брифинге, посвященном завершению пляжного сезона, передает АПА.

По его словам, за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 85 человек, то есть снизился примерно на 25%.

В течение нынешнего пляжного сезона спасатели извлекли из воды тела 59 человек против 68 за аналогичный период прошлого года — снижение составило около 13%.

При этом непосредственно с утоплением во время купания связаны 29 из 59 случаев. Остальные происшествия, по предварительным данным, произошли по различным причинам, включая неосторожность и рыболовство.

Одновременно выросло число спасенных на водоемах. По состоянию на 15 сентября спасатели помогли 107 людям против 73 за аналогичный период прошлого года.

В период пляжного сезона число спасенных людей, оказавшихся под угрозой утопления, увеличилось с 70 до 97, что примерно на 39% больше прошлогоднего показателя.