Президент США Дональд Трамп готов пойти на смягчение санкций против Ирана и разморозить замороженные средства в обмен на «конкретный прогресс» по ядерной сделке, сообщил CNN в понедельник американский чиновник.

По его словам, США ведут с Ираном «позитивные и конструктивные обсуждения через посредников». При этом чиновник отметил, что соглашение не будет достигнуто, если стороны не урегулируют вопросы, связанные с ядерной программой.

Накануне американский лидер заявил Axios, что рассчитывает на продолжение переговоров с Ираном на этой неделе. По словам американского чиновника, с американской стороны переговоры ведут специальный посланник Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.

Как отметил американский чиновник, Иран дал понять, что готов проявить гибкость в вопросах, связанных с ядерной программой. Однако сторонам пока не удалось договориться о сроках выполнения взаимных обязательств.